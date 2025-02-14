«Люди боялись выходить на улицу». Под Хойниками милиционеры застрелили волка, который забрался в деревню и убивал собак

В Хойникском районе милиционеры спасли сельчан от волка, убивавшего собак и державшего людей в страхе, рассказал телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Ранее мы писали, как волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками: «Волк хватал за ноги и руки».
Сейчас правоохранители рассказали об еще одном нападении волка под Хойниками. Утром 14 февраля в милицию позвонили из деревни Борисовщина.
— Сельчане сказали, что волк пытается загрызть собаку, а люди боятся выходить на улицу, — сообщили в пресс-службе.
Выбывшие по вызову правоохранители открыли стрельбу по волку, чтобы его ликвидировать. Однако зверь оказался только ранен и убежал.
Чуть позже дикого зверя милиционеры выследили на соседней улице, где волк напал уже на другую собаку. В этот раз прицельными выстрелами хищник был обезврежен.
— Местные жители и стражи порядка не пострадали, — добавили в пресс-службе.
А еще стало известно, как бешеный волк пришел в деревню и напал на ночного сторожа под Хойниками: «Волки приходят из радиационной зоны».
Тем временем под Лельчицами женщина погибла в ДТП с грузовиком из-за незавершенного обгона.