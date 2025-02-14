Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди боялись выходить на улицу». Под Хойниками милиционеры застрелили волка, который забрался в деревню и убивал собак

Под Хойниками милиционеры убили еще одного волка, державшего в страхе деревню.

Источник: Комсомольская правда

В Хойникском районе милиционеры спасли сельчан от волка, убивавшего собак и державшего людей в страхе, рассказал телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

Ранее мы писали, как волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками: «Волк хватал за ноги и руки».

Сейчас правоохранители рассказали об еще одном нападении волка под Хойниками. Утром 14 февраля в милицию позвонили из деревни Борисовщина.

— Сельчане сказали, что волк пытается загрызть собаку, а люди боятся выходить на улицу, — сообщили в пресс-службе.

Выбывшие по вызову правоохранители открыли стрельбу по волку, чтобы его ликвидировать. Однако зверь оказался только ранен и убежал.

Чуть позже дикого зверя милиционеры выследили на соседней улице, где волк напал уже на другую собаку. В этот раз прицельными выстрелами хищник был обезврежен.

— Местные жители и стражи порядка не пострадали, — добавили в пресс-службе.

А еще стало известно, как бешеный волк пришел в деревню и напал на ночного сторожа под Хойниками: «Волки приходят из радиационной зоны».

Тем временем под Лельчицами женщина погибла в ДТП с грузовиком из-за незавершенного обгона.