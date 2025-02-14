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Кухарев призвал подружить молодежь Москвы и Минска

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Самая главная задача сейчас — подружить молодежь Минска и Москвы, чтобы она начала сближаться, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с главой Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Им (молодежи — Sputnik) строить будущее. У нас уже это было заложено на протяжении десятилетий. Мы жили в одной стране, где не было границ, не было каких-то препятствий.

сказал Кухарев

На встрече с Шапошниковым и другими представителями Мосгордумы обсуждались возможные пути сотрудничества по молодежным обменам, патриотическому воспитанию, а также другие темы.

Стороны договорились, в частности, наладить сотрудничество школьных музеев. Как выяснилось, в некоторых минских школах есть экспозиции, которые посвящены московскому народному ополчению.

Владимир Кухарев сообщил, что в сентябре пройдут Дни Минска в Москве. Планируется также организовать в столице РФ выставку работ народного художника БССР и СССР Михаила Савицкого.

В Минске с визитом находится делегация Мосгордумы, которую возглавил председатель московского законодательного органа Алексей Шапошников. Она прибыла в Минск 13 февраля по приглашению главы Мингорсовета. Визит продлится до 15 февраля. Ранее, в 2017 и 2023 годах, городские советы столиц двух государств подписывали протоколы о сотрудничестве.