Элла Памфилова посетит Казань для участия во всероссийском семинаре-совещании

В своем выступлении на очередном заседании Центризбиркома республики Кондратьев обратил внимание на то, что в рамках подготовки к избирательным кампаниям 2025 года в системе избиркомов Татарстана открылось сразу несколько образовательных программ. В первую очередь речь идет именно о всероссийском семинаре-совещании.
«Выбор нашей столицы местом проведения всероссийского семинара-совещания — большое доверие руководства ЦИК России и хорошая оценка наших информационных проектов. Предстоящее событие — это большая ответственность, ведь в работе масштабного образовательного форума примет участие председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Александровна Памфилова», — заметил глава ЦИК РТ.
«Отмечу, что это будет первый приезд Эллы Александровны в нашу республику в качестве руководителя ЦИК страны!» — подчеркнул в связи с этим Андрей Кондратьев.
По словам председателя республиканской ЦИК, в текущем году в Татарстане также организуют обучение системных администраторов работе в системе ГАС «Выборы 2.0» и обучение членов избиркомов использованию новых возможностей работы через личные кабинеты на портале госуслуг РФ.