Элла Памфилова посетит Казань для участия во всероссийском семинаре-совещании

В своем выступлении на очередном заседании Центризбиркома республики Кондратьев обратил внимание на то, что в рамках подготовки к избирательным кампаниям 2025 года в системе избиркомов Татарстана открылось сразу несколько образовательных программ. В первую очередь речь идет именно о всероссийском семинаре-совещании.