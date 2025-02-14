Новый прямой авиарейс запустят из Алматы

Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet объявила о запуске нового прямого рейса Инчхон — Алматы, который начнет выполнять полеты с 7 апреля 2025 года.
Теперь наши пассажиры могут легко добраться до Алматы — центра казахстанской культуры и природной красоты. С апреля мы предлагаем вам возможность лично насладиться великолепными пейзажами и историческими достопримечательностями этого удивительного города.
Как поделились Businesskorea, авиарейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Самолет будет вылетать из аэропорта Инчхон в 19:30 и прибывать в Алматы в 22:45 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Алматы в 23:45 и прибывать в Инчхон в 9:50 утра следующего дня. Маршрут станет самым протяженным у авиакомпании и будет занимать около шести часов в одну сторону. Рейсы будут выполняться на самолете B737−8.
Авиаперевозчик отметил, что компания не взимает плату за изменение бронирования на международных рейсах.
К слову, гражданам Казахстана не нужно оформлять визу для въезда в Южную Корею. Между странами действует соглашение о взаимной отмене визовых требований. Однако в Корее существует электронная система авторизации въезда иностранных граждан К-ЕТА, согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке, чтобы получить разрешение южнокорейских властей на въезд. Стоит отметить, что рассмотрение заявки может занять более 72 часов.