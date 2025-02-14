Новый прямой авиарейс запустят из Алматы

Как поделились Businesskorea, авиарейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Самолет будет вылетать из аэропорта Инчхон в 19:30 и прибывать в Алматы в 22:45 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Алматы в 23:45 и прибывать в Инчхон в 9:50 утра следующего дня. Маршрут станет самым протяженным у авиакомпании и будет занимать около шести часов в одну сторону. Рейсы будут выполняться на самолете B737−8.