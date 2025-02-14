Два музея Омска обрели новых директоров

Отметим, что с 2019 года Музей просвещения являлся структурным подразделением Музейно-выставочного комплекса «Моя история», где Скандаков занимал должность первого заместителя директора. Однако в декабре 2024 года музей «Россия — моя история» перешёл в подчинение Минобразования. В связи с этим Тихонов ненадолго освободил должность директора исторического парка. Теперь же он занял прежнюю должность.