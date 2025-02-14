Игрок омского «Авангарда» Джованни Фьоре провел лучший матч в карьере

Игра в Хабаровске для канадского нападающего «Авангарда» Джованни Фьоре стала лучшей в его карьере. В матче с «Амуром» 13 номер забил две шайбы и сделал результативную передачу. Таким образом Фьоре стал лучшим игроком дня в КХЛ.
Игра в Хабаровске для омичей была богатой на голы. Итоговый счет 7:1 в пользу «ястребов». В матче Джованни Фьоре оформил дубль и набрал сразу 3 очка за матч.
«Джованни Фьоре получил 29% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня!», — написали в пресс-службе омского хоккейного клуба.
Кстати, омские хоккеисты регулярно попадают в рейтинги КХЛ. Так сразу два игрока омского «Авангарда» вошли в топ хоккеистов КХЛ по показателям полезности: Шарипзянов (4.38) и Чистяков (3,87).