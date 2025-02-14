Игрок омского «Авангарда» Джованни Фьоре провел лучший матч в карьере

Игра в Хабаровске для канадского нападающего «Авангарда» Джованни Фьоре стала лучшей в его карьере. В матче с «Амуром» 13 номер забил две шайбы и сделал результативную передачу. Таким образом Фьоре стал лучшим игроком дня в КХЛ.