Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок омского «Авангарда» Джованни Фьоре провел лучший матч в карьере

Нападающий «Авангарда» из Канады стал лучшим по показателям в игровом дне.

Источник: Комсомольская правда

Игра в Хабаровске для канадского нападающего «Авангарда» Джованни Фьоре стала лучшей в его карьере. В матче с «Амуром» 13 номер забил две шайбы и сделал результативную передачу. Таким образом Фьоре стал лучшим игроком дня в КХЛ.

Игра в Хабаровске для омичей была богатой на голы. Итоговый счет 7:1 в пользу «ястребов». В матче Джованни Фьоре оформил дубль и набрал сразу 3 очка за матч.

«Джованни Фьоре получил 29% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня!», — написали в пресс-службе омского хоккейного клуба.

Кстати, омские хоккеисты регулярно попадают в рейтинги КХЛ. Так сразу два игрока омского «Авангарда» вошли в топ хоккеистов КХЛ по показателям полезности: Шарипзянов (4.38) и Чистяков (3,87).