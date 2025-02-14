В Перми откроют три новых плоскостных парковки

В Перми расширят парковочное пространство для автотранспорта. Городские власти сообщили об открытии трех новых плоскостных парковок. Стоимость парковки автотранспорта составит 20 рублей в час.
Две парковки начнут работать с 5 мая в Ленинском и Дзержинском районах города — у дома № 12 на ул. Окулова, 12 и вблизи ДКЖ. Их разместят в тарифных зонах № 201 и № 302 соответственно.
Для внутризональной плоскостной парковки на ул. Окулова установят режим работы с 09:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Перехватывающая плоскостная парковка вблизи ДКЖ будет работать ежедневно и круглосуточно за исключением нерабочих праздничных дней.
Третью плоскостную парковку с тарифной зоной № 201 откроют со 2 июня вблизи дома № 25 на ул. Попова. Режим работы парковки с 09:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
«Оплата размещения транспортного средства на платных муниципальных парковках должна производиться в течение 20 минут с момента въезда на парковку. При размещении транспортного средства многодетной семьи, электромобиля — в течение 120 минут», — напомнили в Пермской дирекции дорожного движения.
В прошлом году на территории Перми открыли пять плоскостных парковок — в районе остановки «Разгуляй» по направлению к Цирку, на пересечении улиц Екатерининской и Хохрякова в районе экстрим-парка, между улицами Белинского и Смирнова напротив пожарной части, у ТРК «Семья», у гостиницы «Four Elements Perm» на ул. Мира, 45. Их добавили к четырем уже действующим плоскостным парковкам.