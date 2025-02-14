В Перми откроют три новых плоскостных парковки

В прошлом году на территории Перми открыли пять плоскостных парковок — в районе остановки «Разгуляй» по направлению к Цирку, на пересечении улиц Екатерининской и Хохрякова в районе экстрим-парка, между улицами Белинского и Смирнова напротив пожарной части, у ТРК «Семья», у гостиницы «Four Elements Perm» на ул. Мира, 45. Их добавили к четырем уже действующим плоскостным парковкам.