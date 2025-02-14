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В 2025 году в столице Башкирии состоится крупный спортивный турнир

В Уфе пройдет первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с первым заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым и обсудил с ним развитие спорта в республике. Об этом руководитель региона рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Хабиров поблагодарил руководство Минспорта за инициативу и помощь в проведении в Башкирии Всероссийской зимней спартакиады по спорту глухих «Мы вместе. Спорт», а также за совместную работу и поддержку республиканских проектов.

Была достигнута договоренность о том, что в текущем году в Уфе пройдет первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Радий Хабиров в своей публикации утверждает, что опыт, компетенции и спортивная инфраструктура в Башкирии позволяют организовывать мероприятия высокого уровня.

— Важно, что они дают стимул развитию и популяризации спорта высших достижений в республике и России, а спортсменам, у которых есть проблемы со здоровьем, — возможность продемонстрировать колоссальную силу духа и волю к победе, — заявил глава республики.

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