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Возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу

В районе строящегося IT-кампуса у метромоста в Нижнем Новгороде появится новая дорога местного значения. Она соединит улицы 3-я Ямская и Шевченко с домом № 15 в Больших Оврагах. Протяженность проезда составит 230 метров, сообщили в региональном минграде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Для строительства необходимо разработать проект планировки территории площадью 2,11 гектара. Работу организует МКУ «ГУММиД» за счет городского бюджета. Подготовить и представить документацию в минград подрядчик должен до конца 2025 года.

Проектируемая дорога пройдет через жилую зону вдоль строящихся общежитий IT-кампуса. Проезд будет двухполосным, с шириной каждой полосы 3−3,5 метра. Также планируется обустроить тротуары длиной 460 метров и шириной 2 метра, однако точные параметры уточнят при разработке проекта.

Перед началом строительства ГУММиД выберет подрядчика, который проведет инженерные изыскания. Проект планировки должен быть согласован с депградом и управлением госохраны ОКН Нижегородской области.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил привести в порядок дороги вокруг IT-кластера к моменту его открытия. Первый этап строительства квартала высоких технологий завершится в 2025 году. В его рамках возводят 18 общежитий в Больших Оврагах, которые уже готовы на 80%.

Сообщалось, что дорога к ЖК «Окский берег» готова на 99%.

строительство