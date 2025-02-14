Возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил привести в порядок дороги вокруг IT-кластера к моменту его открытия. Первый этап строительства квартала высоких технологий завершится в 2025 году. В его рамках возводят 18 общежитий в Больших Оврагах, которые уже готовы на 80%.