Возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу

Для строительства необходимо разработать проект планировки территории площадью 2,11 гектара. Работу организует МКУ «ГУММиД» за счет городского бюджета. Подготовить и представить документацию в минград подрядчик должен до конца 2025 года.
Проектируемая дорога пройдет через жилую зону вдоль строящихся общежитий IT-кампуса. Проезд будет двухполосным, с шириной каждой полосы 3−3,5 метра. Также планируется обустроить тротуары длиной 460 метров и шириной 2 метра, однако точные параметры уточнят при разработке проекта.
Перед началом строительства ГУММиД выберет подрядчика, который проведет инженерные изыскания. Проект планировки должен быть согласован с депградом и управлением госохраны ОКН Нижегородской области.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил привести в порядок дороги вокруг IT-кластера к моменту его открытия. Первый этап строительства квартала высоких технологий завершится в 2025 году. В его рамках возводят 18 общежитий в Больших Оврагах, которые уже готовы на 80%.
Сообщалось, что дорога к ЖК «Окский берег» готова на 99%.