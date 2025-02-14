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В Ростовской области священнослужители смогут посещать пациентов в реанимации

Представители церкви получили право посещать пациентов больниц в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С весны 2025 года священнослужители Ростовской области смогут посещать пациентов больниц. Поправки в региональный закон «Об охране здоровья» обсудили на заседании комитета донского Заксобрания.

— Устанавливается норма, позволяющая священнослужителям посещать больных в стационарах и реанимации. Уже принят приказ минздрава региона, определяющий порядок этого посещения, — рассказала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.

Новая норма вступит в силу с 1 марта. После этого представители церкви получат законное право на допуск к пациенту.