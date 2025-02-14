В Ростовской области священнослужители смогут посещать пациентов в реанимации

— Устанавливается норма, позволяющая священнослужителям посещать больных в стационарах и реанимации. Уже принят приказ минздрава региона, определяющий порядок этого посещения, — рассказала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.