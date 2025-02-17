Кроссворд на 17 февраля 2025

17 февраля — особенный день для любителей искусства. В этот день в 1852 году Эрмитаж впервые открыл свои двери для посетителей. Приглашаем разгадать наш кроссоврд и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в истории одного из самых значимых музеев мира.