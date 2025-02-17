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Кроссворд на 17 февраля 2025

17 февраля — особенный день для любителей искусства. В этот день в 1852 году Эрмитаж впервые открыл свои двери для посетителей. Приглашаем разгадать наш кроссоврд и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в истории одного из самых значимых музеев мира.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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