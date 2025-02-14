«Холодная масса воздуха с севера накроет Беларусь». Синоптики сказали белорусам про самые морозные ночи 16 — 19 февраля и устойчивое тепло с Европы к 24 февраля

В Беларуси самыми холодными могут оказаться ночи с 16 по 19 февраля, сообщил телематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), наиболее холодная масса в регионе будет находиться с воскресенья, 16 февраля, по среду, 19 февраля.
— Очевидно тогда же и стоит ожидать самых низких ночных температур, — замечают синоптики.
Отмечается, что из-за адвекции воздуха с севера в Беларуси, по данным ECMWF, морозы усилятся до −12 — −14 градусов. Еще более холодный прогноз дает канадская прогностическая модель (The Global Environmental). Синоптики GEM обещают на эти дни похолодание в Беларуси до −13 — −15 градусов, местами и до −18 мороза.
После этих чисел в Беларуси должно потеплеть, так как постепенно адвекция воздуха с севера в наш регион ослабнет, тогда же ложбина холода должна сместиться на восток.
— Тепло пойдет в западную Европу, но скорее всего мимо Беларуси, — замечает автор телеграм-канала.
По предварительному прогнозу, с четверга, 20 февраля, арктическая воздушная масса, пребывающая в Беларуси, станет трансформироваться. Дни будут за счет солнечного прогрева будут становиться все теплее, ночи по-прежнему будут холодными.
— К 24 февраля погода в Беларуси может выйти на дневные температуры выше «ноля», это случится, когда тепло с юга Европы начнет поступать и в наш регион, — подытожили синоптики.
Тем временем в Белгидромете на 15 февраля прогнозируют усиление морозов из-за холодной неустойчивой воздушной массы. Местами возможен небольшой снег, гололед на дорогах. В ночные часы ожидается мороз около −7 — −13 градусов, максимальная днем −2 — −8 мороза.
Тем временем премьер Головченко сказал, что белорусы стали есть намного меньше картошки. А еще премьер сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов за год.
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