«Холодная масса воздуха с севера накроет Беларусь». Синоптики сказали белорусам про самые морозные ночи 16 — 19 февраля и устойчивое тепло с Европы к 24 февраля

Отмечается, что из-за адвекции воздуха с севера в Беларуси, по данным ECMWF, морозы усилятся до −12 — −14 градусов. Еще более холодный прогноз дает канадская прогностическая модель (The Global Environmental). Синоптики GEM обещают на эти дни похолодание в Беларуси до −13 — −15 градусов, местами и до −18 мороза.