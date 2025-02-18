Интересные факты и ответы на кроссворд на 17 февраля 2025

Коты, живущие в Эрмитаже, могут свободно перемещаться по территории музея, но им запрещен доступ в музейные залы. Подвалы, где они обитают и охотятся, образуют сеть длиной почти двадцать километров, известную как «большой кошачий подвал». В этих подвалах для них созданы комфортные условия: поддерживается тепло и сухость, а также предусмотрены небольшие проходы для удобства передвижения. Все трубы, ведущие в подвал, закрыты решётками, чтобы коты не могли туда попасть.