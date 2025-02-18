Интересные факты и ответы на кроссворд на 17 февраля 2025

По горизонтали:
Рубенс.
В Эрмитаже предствлено собрание работ Рубенса, которое включает 22 картины и 19 эскизов.
Екатерина.
Эрмитаж был основан, как частная коллекция произведений искусства, которую собирала российская императрица Екатерина II с начала своего правления. Это собрание размещалось в главной императорской резиденции, в специальном дворцовом флигеле, известном как Эрмитаж, что и дало название будущему музею.
Кот.
Коты, живущие в Эрмитаже, могут свободно перемещаться по территории музея, но им запрещен доступ в музейные залы. Подвалы, где они обитают и охотятся, образуют сеть длиной почти двадцать километров, известную как «большой кошачий подвал». В этих подвалах для них созданы комфортные условия: поддерживается тепло и сухость, а также предусмотрены небольшие проходы для удобства передвижения. Все трубы, ведущие в подвал, закрыты решётками, чтобы коты не могли туда попасть.
Винчи.
В России единственным музеем, в коллекции которого находятся картины Леонардо да Винчи, является Эрмитаж. В его собрании представлены две работы мастера: «Мадонна с цветком» и «Мадонна Литта».
Пушкин.
До середины XIX века Эрмитаж полностью соответствовал своему названию, происходящему от французского слова «Ermitage», что означает «уединенное место» или «приют отшельника». В этот период музей был открыт только для ограниченного числа посетителей. А. С. Пушкин смог попасть в Эрмитаж лишь благодаря рекомендации В. А. Жуковского, который был наставником сына императора.
По вертикали:
Казань.
Первый выставочный центр Эрмитажа в России был открыт 28 августа 2005 года в честь 1000-летия Казани. На церемонии открытия директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил с публичной лекцией и представил первую выставку под названием «Золотая Орда. История и культура».
Свердловск.
Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания Эрмитажа, превышающая 1,2 миллиона единиц, была эвакуирована на Урал двумя эшелонами. Произведения искусства хранились в Ипатьевском доме в городе Свердловск (сейчас — Екатеринбург).
Амстел.
В феврале 2004 года был основан выставочный центр Эрмитажа на реке Амстел в Амстердаме, который изначально представлял собой небольшой музей в пристройке к зданию, выходящему на канал Ниуве-Херенграхт. С марта 2007 года по июнь 2009 года проводилась реконструкция всего здания Амстелхоф, в результате которой экспозиционная площадь музея увеличилась до 4000 м². Официальное открытие обновленного музея состоялось 19 июня 2009 года при участии королевы Беатрикс и президента России Дмитрия Медведева. С 20 июня музей открыл свои двери для широкой публики.
Интересные факты об Эрмитаже:
- В период Великой Отечественной войны подвалы Эрмитажа преобразовали в бомбоубежища, что привело к приостановке работы музея. Однако сотрудники продолжали заниматься научной деятельностью и организовывали лекции по искусствоведению. Еще до окончания войны в залах музея начались работы по восстановлению, а вскоре после победы все эвакуированные культурные ценности были возвращены в Ленинград, и Эрмитаж снова открылся для посетителей. Ни один экспонат не был потерян в ходе войны, и лишь небольшая часть нуждалась в реставрации.
- Весной 2020 года, в условиях карантина, вызванного пандемией COVID-19 в России, Эрмитаж запустил онлайн-трансляции экскурсий на различных языках. За две недели музей привлек более 10 миллионов виртуальных посетителей со всего мира.
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