Ростовская область сохранила лидерство по объемам производства сельхозпродукции

— В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с 2019 года агроэкспорт увеличился с 4,5 до 7,2 млрд долларов США в 2024 году. В частности, в прошлом году показатель составил около 27 млн тонн. Доля региона в общероссийском экспорте АПК — более 20%, — подчеркнул Константин Рачаловский.