Ростовская область сохранила лидерство по объемам производства сельхозпродукции

Ростовская область оказалась вторым регионом в России по производству продукции сельского хозяйства по итогам 2024 года. Об этом в ходе круглого стола на площадке Торгово-промышленной палаты региона сообщил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.
— Уходящий год для донского АПК был сложным по погодным условиям, несмотря на это, область произвела продукции сельского хозяйства более чем на 380 млрд рублей, — отметил Константин Рачаловский.
Чиновник добавил, что с учетом последствий весенних заморозков и летней засухи аграрии собрали достойный урожай. Всего намолотили 11,6 млн тонн зерна и 1,6 млн тонн подсолнечника. Высоких показателей также добились в сферах животноводства и вылова рыбы.
По производству основной сельхозпродукции Ростовская область оказалась в первой пятерке регионов-лидеров. Донской край стал вторым в стране по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур, третьим — по урожаю подсолнечника, четвертым — по производству молока, яиц, товарной рыбы, пятым — по валовому сбору овощей.
— В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с 2019 года агроэкспорт увеличился с 4,5 до 7,2 млрд долларов США в 2024 году. В частности, в прошлом году показатель составил около 27 млн тонн. Доля региона в общероссийском экспорте АПК — более 20%, — подчеркнул Константин Рачаловский.
Глава донского минсельхозпрода также отметил нацеленность Ростовской области на инвестиционное развитие: в прошлом году завершили шесть проектов на общую сумму в 7,6 млрд рублей, создали почти 540 новых рабочих мест.
Большую роль в развитии АПК и комплексного развития сельских территорий сыграла господдержка, которая в 2024 году составила 8,6 млрд рублей.
Напомним, что во время встречи с коллективом минсельхозпрода области глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в целом в 2025 году на реализацию госпрограмм сельского хозяйства запланировали 10,6 млрд рублей, это почти на 20% больше, чем годом ранее.