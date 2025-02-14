Главные новости недели с 10 по 14 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 10 по 14 февраля 2025 года.
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Трамп заявил, что договорился с Путиным о необходимости «остановить гибель людей» и начале переговоров. Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа в Москву.
ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР
Минобороны РФ сообщило, что войска освободили Орехово-Василевку и Дачное. Также взяты Дзержинск, Ясеневое, Водяное Второе и Зеленое Поле.
Россиянина Александра Винника освободили в обмен на Марка Фогеля
Россиянин Винник прилетел в Москву после обмена на американца Фогеля. Он поблагодарил Путина за освобождение.
ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, как и ожидали аналитики. Регулятор объяснил решение высоким инфляционным давлением и опережающим ростом спроса.
В секторе Газа анонсировали освобождение россиянина
Попавшего в заложники россиянина Александра Труфанова освободят в рамках обмена пленными. Обмен израильских заложников на палестинских заключенных идет с 19 января.