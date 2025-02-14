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Главные новости недели с 10 по 14 февраля 2025 года

Итоги недели с 10 по 14 февраля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 10 по 14 февраля 2025 года.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что договорился с Путиным о необходимости «остановить гибель людей» и начале переговоров. Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что войска освободили Орехово-Василевку и Дачное. Также взяты Дзержинск, Ясеневое, Водяное Второе и Зеленое Поле.

Россиянина Александра Винника освободили в обмен на Марка Фогеля

Источник: Reuters

Россиянин Винник прилетел в Москву после обмена на американца Фогеля. Он поблагодарил Путина за освобождение.

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Источник: life.ru

Совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, как и ожидали аналитики. Регулятор объяснил решение высоким инфляционным давлением и опережающим ростом спроса.

В секторе Газа анонсировали освобождение россиянина

Источник: Reuters

Попавшего в заложники россиянина Александра Труфанова освободят в рамках обмена пленными. Обмен израильских заложников на палестинских заключенных идет с 19 января.