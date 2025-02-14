Жительница Уфы за взятки помогала предприятиям победить в конкурсах на определение подрядчика

В 2023 году обвиняемая за деньги сообщала коммерческим организациям данные о времени проведения конкурсов по закупкам и поставкам необходимых товаров, а также рассказывала об условиях, обеспечивающих победу в тенедрах, ограничивая при этом участие в них других предпринимателей. Сумма взятки варьировалась от 20 до 75 тысяч рублей. Всего женщина «заработала» 315 тысяч рублей.