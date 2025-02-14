Жительница Уфы за взятки помогала предприятиям победить в конкурсах на определение подрядчика

В Уфе сотрудница крупной компании предстанет перед судом за организацию побед в тендерах. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
В 2023 году обвиняемая за деньги сообщала коммерческим организациям данные о времени проведения конкурсов по закупкам и поставкам необходимых товаров, а также рассказывала об условиях, обеспечивающих победу в тенедрах, ограничивая при этом участие в них других предпринимателей. Сумма взятки варьировалась от 20 до 75 тысяч рублей. Всего женщина «заработала» 315 тысяч рублей.
Было заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Обвиняемая признала свою вину. Ее недвижимость арестовали. Материалы дела направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
— В отношении лиц, передававших деньги, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.
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