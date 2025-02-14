Какая погода будет в Казахстане 15 февраля

В Жамбылской области ночью на севере, западе и в горных районах ожидается снег, низовая метель, в горных районах области сильный снег, днем на юге области осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.