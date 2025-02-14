Какая погода будет в Казахстане 15 февраля

В Абайской области по данным синоптиков ночью на севере ожидается небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, в Жарминском районе 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке, юге области 17−22 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Акмолинской области на юге и востоке прогнозируется небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на западе, севере области 15, днем 2−7, на западе, севере области 10 мороза.
В Актюбинской области ночью на севере возможен небольшой снег. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13, днем 2−7 мороза.
В Алматинской области днем на севере пройдут небольшие осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Атырауской области ночью на западе и юге возможен небольшой снег, днем на западе, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На западе, юге области туман. Днем на западе, юге области гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке пройдет небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке, юге области 18−23 мороза, днем 3−8, на востоке, юге области 11−16 мороза.
В Жамбылской области ночью на севере, западе и в горных районах ожидается снег, низовая метель, в горных районах области сильный снег, днем на юге области осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ночью на севере, в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, днем в районе Алакольких озер 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 5, в горных районах области 19 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке, в горных районах области 7 мороза.
В Западно-Казахстанской области днем на западе возможны небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 4 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Карагандинской области днем на западе и юге прогнозируется снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Костанайской области на западе и юге возможен небольшой снег, поземок. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18, днем 5−10 мороза.
В Кызылординской области ночью и утром в центре и на востоке обещают осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере области 10 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 2 мороза.
В Мангистауской области на западе и севере возможны осадки (дождь, снег), гололед. На северо-востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 мороза, днем 2−7 тепла, на северо-востоке области 1 мороза.
В Павлодарской области на западе и севере пройдет небольшой снег, поземок. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, днем 1−6 мороза.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман, ночью в горных районах области сильный снег. Ветер юго-западный, западный 8−13, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 1 мороза.
В Улытауской области на юге прогнозируют снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 6, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 4−6 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 4−6 тепла.