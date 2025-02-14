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В Севастополе простились с участником СВО Иваном Домрачевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, гвардии рядового, старшего наводчика штурмовой роты Ивана Домрачева. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Иван Александрович Домрачев родился и вырос в Магнитогорске Челябинской области. Жизнь его складывалась нелегко», — говорится в сообщении.

Сразу после школы за совершение преступления Иван Домрачев был осужден, однако после начала СВО заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Участвовал в боях за освобождение Артемовска, где был ранен. После восстановления здоровья снова заключил контракт с Министерством обороны.

«За мужество и героизм, проявленные в боях, не раз был награжден государственными и ведомственными наградами. Иван Александрович Домрачев погиб при выполнении боевой задачи на Сватовском направлении. Вечная память нашему герою», — написал Михаил Развожаев.