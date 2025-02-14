В Севастополе простились с участником СВО Иваном Домрачевым

«Иван Александрович Домрачев родился и вырос в Магнитогорске Челябинской области. Жизнь его складывалась нелегко», — говорится в сообщении.
Сразу после школы за совершение преступления Иван Домрачев был осужден, однако после начала СВО заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Участвовал в боях за освобождение Артемовска, где был ранен. После восстановления здоровья снова заключил контракт с Министерством обороны.
«За мужество и героизм, проявленные в боях, не раз был награжден государственными и ведомственными наградами. Иван Александрович Домрачев погиб при выполнении боевой задачи на Сватовском направлении. Вечная память нашему герою», — написал Михаил Развожаев.