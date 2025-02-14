В Севастополе простились с участником СВО Иваном Домрачевым

Сразу после школы за совершение преступления Иван Домрачев был осужден, однако после начала СВО заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Участвовал в боях за освобождение Артемовска, где был ранен. После восстановления здоровья снова заключил контракт с Министерством обороны.