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Поиски 33-летней жительницы Нефтекамска свернули спустя 21 день

В Башкирии завершились поиски 33-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 33-летней жительницы Нефтекамска. Об этом рассказали в пресс-службе МВД города.

Женщина пропала три недели назад — 24 января. Недавно сотрудники правоохранительного ведомства сообщили радостное известие.

— Девушка найдена! Жива-здорова! Благодарим жителей Нефтекамска за содействие! — сообщает МВД.

Где все это время была женщина — не уточняется.

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