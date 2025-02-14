Поиски 33-летней жительницы Нефтекамска свернули спустя 21 день

В Башкирии завершились поиски 33-летней жительницы Нефтекамска. Об этом рассказали в пресс-службе МВД города.
Женщина пропала три недели назад — 24 января. Недавно сотрудники правоохранительного ведомства сообщили радостное известие.
— Девушка найдена! Жива-здорова! Благодарим жителей Нефтекамска за содействие! — сообщает МВД.
Где все это время была женщина — не уточняется.
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