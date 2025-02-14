Оперативный штаб против паводков работает 24/7

Кроме того, задействовано более 12 тысяч техники, 4 096 водооткачивающих и 640 плавсредств. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил и.о. председателя Комитета предупреждения ЧС МЧС РК Асет Жилкайдаров.
По словам спикера, подготовлено свыше 3,5 тысячи пунктов приема пострадавших, определены средства жизнеобеспечения и техника госматрезерва на случай разбронирования. В повышенную готовность приведены воинские части гражданской обороны, на оперативном дежурстве находится спасательная авиация.
Также на базе командно-штабных машин созданы оперативные группы управления для передачи информации с зон возможных чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени. Дополнительно подготовлен резерв сил и средств. С 10 февраля в круглосуточном режиме развернут оперативный противопаводковый штаб с привлечением специалистов госорганов. Аналогичные штабы функционируют в регионах. На паводкоопасных участках южных и западных регионов выставлены круглосуточные посты с передачей информации о складывающейся обстановке. Учитывая предварительный прогноз Казгидромета повышенные риски подтопления ожидаются в 9-ти регионах.
И.о. главы Комитета предупреждения ЧС добавил, что с учетом оперативной обстановки могут быть оперативно приняты решения по переброске сил и средств в опасные регионы, эвакуации населения, а также проведению аварийно-спасательных работ.