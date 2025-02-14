Оперативный штаб против паводков работает 24/7

Также на базе командно-штабных машин созданы оперативные группы управления для передачи информации с зон возможных чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени. Дополнительно подготовлен резерв сил и средств. С 10 февраля в круглосуточном режиме развернут оперативный противопаводковый штаб с привлечением специалистов госорганов. Аналогичные штабы функционируют в регионах. На паводкоопасных участках южных и западных регионов выставлены круглосуточные посты с передачей информации о складывающейся обстановке. Учитывая предварительный прогноз Казгидромета повышенные риски подтопления ожидаются в 9-ти регионах.