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В аэропорте Минвод экстренно приземлился самолет ростовской компании

Из-за повышенной вибрации двигателя самолет вернулся на стоянку в аэропорт Минвод.

Источник: Комсомольская правда

Самолет ростовской компании экстренно приземлился в аэропорте Минеральных Вод. Об этом сообщили в Avaincident.

Как говорится в сообщении, в ночь на пятницу, 14 февраля, самолет выполнял рейс из Минеральных Вод в Тюмень. Но из-за повышенной вибрации двигателя на скорости 30 узлов самолету пришлось вернуться на стоянку в аэропорт Минеральных Вод.

Ранее самолет ростовской компании, который летел из Сочи в Тель-Авив, приземлился на посадку во время ракетного обстрела и ответного огня. Несмотря на это, посадка прошла благополучно.