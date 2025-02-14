В аэропорте Минвод экстренно приземлился самолет ростовской компании

Как говорится в сообщении, в ночь на пятницу, 14 февраля, самолет выполнял рейс из Минеральных Вод в Тюмень. Но из-за повышенной вибрации двигателя на скорости 30 узлов самолету пришлось вернуться на стоянку в аэропорт Минеральных Вод.