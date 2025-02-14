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Кофе из Гондураса будут поставлять в Нижегородскую область

Гондурасская сторона оказалась заинтересована в продукции нижегородского АПК.

Делегация Республики Гондурас прибыла с официальным визитом в Нижний Новгород во главе с президентом Российско-Гондурасской торгово-промышленной палаты Луисом Лопесом. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Делегатов приняли заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, руководитель Торгово-промышленной палаты Александр Пушкин.

Стороны поговорили о развитии сельскохозяйственных отношений. Гондурасские представители оказались заинтересованными в продукции нижегородского АПК. В свою очередь они готовы поставлять фрукты, кофе, морепродукты, а также молочную и мясную продукцию.

Представители государства Центральной Америки посетили несколько нижегородских предприятий пищевого производства. Они ознакомились с их мощностями и возможностями для экспорта продуктов.

Напомним, что офис почетного консула Киргизской Республики открылся в Нижнем Новгороде.