Кофе из Гондураса будут поставлять в Нижегородскую область

Делегация Республики Гондурас прибыла с официальным визитом в Нижний Новгород во главе с президентом Российско-Гондурасской торгово-промышленной палаты Луисом Лопесом. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Делегатов приняли заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, руководитель Торгово-промышленной палаты Александр Пушкин.
Стороны поговорили о развитии сельскохозяйственных отношений. Гондурасские представители оказались заинтересованными в продукции нижегородского АПК. В свою очередь они готовы поставлять фрукты, кофе, морепродукты, а также молочную и мясную продукцию.
Представители государства Центральной Америки посетили несколько нижегородских предприятий пищевого производства. Они ознакомились с их мощностями и возможностями для экспорта продуктов.
Напомним, что офис почетного консула Киргизской Республики открылся в Нижнем Новгороде.