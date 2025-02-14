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За госизмену женщину приговорили к 13 годам в Ростовской области

В Ростовской области вынесли приговор женщине, которая передавала спецслужбам Украины информацию о местоположении военных объектов.
Источник: Комсомольская правда

Ростовский областной суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в госизмене. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В январе 2023 года женщина установила контакт с представителем спецслужбы Украины. Она ему передавала информацию о местоположении военных объектов. Ее деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год.