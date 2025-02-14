За госизмену женщину приговорили к 13 годам в Ростовской области

Ростовский областной суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в госизмене. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
В январе 2023 года женщина установила контакт с представителем спецслужбы Украины. Она ему передавала информацию о местоположении военных объектов. Ее деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год.