Сегодня, 14 февраля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл татарстанский «Ак Барс» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Артем Набиев (забросил шайбу в ворота соперников на 28-ой минуте матча), Денис Ян (50), и Джошуа Ливо (60). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
«СЮ» после 54 игр с 73 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 16 февраля. Команда вновь схлестнется в столице Башкирии с ярославским «Локомотивом».
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