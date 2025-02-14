Власти рассказали о перекрытии улиц в центре Калининграда 23 февраля

В праздничный воскресный день, 23 февраля, будет закрыто движение транспорта в центре города. Утром делегации выдвинутся на возложение цветов к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии на Гвардейскойм проспекте.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8.00 до 11.00 прекратится движение транспорта по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до ул. Театральной и по ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.
В это время втобусный маршрут № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому и Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова, и далее по временному маршруту — улицам Железнодорожной, Суворова, Транспортной.
Маршруты №№ 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 — по ул. Театральной, Ленинскому, Московскому проспекту, в обратном направлении — по тому же маршруту.
Водителей просят учесть эту информацию.