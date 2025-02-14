Власти рассказали о перекрытии улиц в центре Калининграда 23 февраля

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8.00 до 11.00 прекратится движение транспорта по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до ул. Театральной и по ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.