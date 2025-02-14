У внучки экс-мэра Самары Екатерины Тарховой мог быть подельник

«На сегодня у следователей нет ответов на подавляющее большинство вопросов, плюс ко всему, не обнаружены трупы. Такая ситуация ставит следователей практически в тупиковое положение — совершенно громкое резонансное преступление, убийство двух человек, подозревается близкая родственница, а следователи не могут собрать воедино все улики и составные части, которые должны быть освещены в рамках расследования. Обычно в таких ситуациях следователи идут советоваться с прокурором. В данном случае речь будет идти о приостановлении уголовного дела», — сказал он.