В мэрии рассказали, зачем посыпают дороги и тротуары реагентами в отсутствии снега

В мэрии Калининграда ответили на многочисленные жалобы горожан на то, что сегодня, 14 февраля, весь день дороги и тротуары посыпают реагентами, а снега при этом нет. Оказалось, что коммунальщики работают на опережение.
«После получения неблагоприятного прогноза погоды мы всегда стараемся провести превентивную обработку городских улиц, как это рекомендовано Росавтодором», — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Снег может накрыть Калининград уже вечером. Синоптики обещали покров до 10 см.
Говорят, что снегоуборочные машины уже на старте.