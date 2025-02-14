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В мэрии рассказали, зачем посыпают дороги и тротуары реагентами в отсутствии снега

Это называют превентивной обработкой.

Источник: администрация Калининграда

В мэрии Калининграда ответили на многочисленные жалобы горожан на то, что сегодня, 14 февраля, весь день дороги и тротуары посыпают реагентами, а снега при этом нет. Оказалось, что коммунальщики работают на опережение.

«После получения неблагоприятного прогноза погоды мы всегда стараемся провести превентивную обработку городских улиц, как это рекомендовано Росавтодором», — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Снег может накрыть Калининград уже вечером. Синоптики обещали покров до 10 см.

Говорят, что снегоуборочные машины уже на старте.

ЖКХ