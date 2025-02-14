МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества

«Мошенники изощряются всё больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фэйковые специалисты из поликлиники, техподдержки “Госуслуг” и Росфинмониторинга», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мошенники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, отправляют заявки на кредиты в банки или МФО.
Приходят оповещения, жертва понимает, что ее аккаунт взломан, в этот момент жертве направляют номер «службы поддержки Госуслуг» — на самом деле это контакт мошенников. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги».
По словам правоохранителей, мошенники, продолжая психологическую обработку, заявляют, что «для пресечения отмывания денег через ваши счета и защиты от злоумышленников необходимо заявление». «Мы же госструктура, без заявления не сможем вам помочь», — отмечается в сообщении.
После чего злоумышленники направляют образец в формате word. Под предлогом «приобщения к заявлению» они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, пояснили в ведомстве.