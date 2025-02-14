МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества

Приходят оповещения, жертва понимает, что ее аккаунт взломан, в этот момент жертве направляют номер «службы поддержки Госуслуг» — на самом деле это контакт мошенников. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги».