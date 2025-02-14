Финансист Дроздова напомнила ростовчанам о важности копить деньги

По словам эксперта, необходимо откладывать от 10% до 20% от общего дохода. Но нужно не только копить, но и правильно управлять деньгами. К примеру, можно разделить накопления. Часть из них оставить в валюте, а другую часть положить на вклад или накопительный счет.