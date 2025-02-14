Финансист Дроздова напомнила ростовчанам о важности копить деньги

Финансовый эксперт Елена Дроздова напомнила ростовчанам о важности копить деньги. Об этом она рассказала в интервью News.ru.
По словам эксперта, необходимо откладывать от 10% до 20% от общего дохода. Но нужно не только копить, но и правильно управлять деньгами. К примеру, можно разделить накопления. Часть из них оставить в валюте, а другую часть положить на вклад или накопительный счет.
Елена Дроздова отметила, что при принятии финансовых решений важно контролировать эмоции.
— Важно контролировать эмоции, перед крупной покупкой берите паузу в 3−5 дней, чтобы избежать импульсивных трат. Также не забывайте тратить с умом: накопления нужны не ради самого процесса, а ради финансовой свободы, — отметила она.