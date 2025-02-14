Юрию Слюсарю представили начальника управления ФСИН по Ростовской области

В пятницу, 14 февраля, врио губернатора Юрий Слюсарь встретился с новым начальником управления ФСИН по Ростовской области Андреем Поляковым. Начальника по видео-конференц-связи представил директор федеральной службы Аркадий Гостев. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Сама встреча прошла в здании регионального правительства. На ней обсуждали взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы и органов власти.
— Управление здесь большое. Всю важность и необходимость этой работы мы понимаем. Очень надеюсь на командную работу, — отметил Юрий Слюсарь.