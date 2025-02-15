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Начал работу новый автобусный маршрут «Вологда — Санкт-Петербург»

С 14 февраля Вологду и Петербург связал новый регулярный автобусный маршрут. Автобус № 8827 в пятницу отправится из Санкт-Петербурга в Вологду, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Источник: Российская газета

Владельцы маршрута определили время и частоту поездок. Из Санкт-Петербурга автобусы будут направляться в Вологду по пятницам в 23 часа 30 минут с автовокзала № 2, который находится на набережной Обводного канала, 36.

Из Вологды в Санкт-Петербург автобус отправится по воскресеньям в 18 часов с автовокзала. По данным сайта вокзала, длительность поездки — 11,5 часов, и путешественники доберутся до конечной остановки в Петербурге в 5.30 утра.

Автобус рассчитан на 57 мест.

Билет, который можно приобрести на сайте вологодского автовокзала, обойдется пассажиру одну тысячу рублей.