Исследователи атомных ядер стали лауреатами премии Oganesson

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская награждена за выдающийся вклад в популяризацию научных знаний и развитие междисциплинарных исследований на стыке нейронаук, лингвистики и психологии. Главный научный сотрудник кафедры аналитической химии МГУ им. М. В. Ломоносова и ИОНХ РАН, академик РАН Юрий Золотов удостоен премии за работы в области аналитической химии и личный вклад в подготовку молодых ученых.