Исследователи атомных ядер стали лауреатами премии Oganesson

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ученые из России, Казахстана и ЮАР — исследователи легчайших и тяжелейших атомных ядер, человеческого разума и мозга и тому подобных материй стали лауреатами премии Oganesson 2024 года. Торжественная церемония награждения состоялась в зале Микеланджело главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина на Волхонке, передает корреспондент ТАСС.
Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская награждена за выдающийся вклад в популяризацию научных знаний и развитие междисциплинарных исследований на стыке нейронаук, лингвистики и психологии. Главный научный сотрудник кафедры аналитической химии МГУ им. М. В. Ломоносова и ИОНХ РАН, академик РАН Юрий Золотов удостоен премии за работы в области аналитической химии и личный вклад в подготовку молодых ученых.
Заведующая лабораторией Research and Innovation System Назарбаев Университета (Казахстан) Алия Нурмуханбетова удостоена премии за разработку и реализацию программы исследований легчайших ядер на ускорителе ионов низких энергий ДЦ-60. Старший научный сотрудник лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Галина Княжева награждена за пионерские работы по наблюдению и исследованию процесса квазиделения тяжелейших ядер.
Вице-канцлер и ректор Витватерсрандского университета (ЮАР) Зеблон Вилакази удостоен премии за большой вклад в развитие научного сотрудничества ЮАР и ОИЯИ в области изучения ядерных реакций, ускорительных технологий и физики высоких энергий.
Премия Oganesson учреждена в 2023 году по инициативе и за счет средств академика РАН Юрия Оганесяна. Учредителями премии выступают Оганесян и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Академик Оганесян вложил полученную им научную премию Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов в поддержку молодых ученых и популяризаторов науки.
Премия присуждается ежегодно за значимые достижения в теоретических и экспериментальных исследованиях в области физики, химии, биологии и прикладных задач, а также за творческую деятельность в области образования и популяризацию науки.