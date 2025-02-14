В Ростовской области прошел общеобластной прием участников СВО

Еще одно обращение поступило от матери погибшего бойца. По словам женщины, не хватает автобусов из Ростова к кладбищу в поселке Большие Салы, где у нее похоронен сын. Юрий Слюсарь пообещал изменить с марта расписание маршрута и увеличить количество автобусов.