В Ростовской области прошел общеобластной прием участников СВО

Общеобластной прием участников СВО прошел в Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Так, вдова бойца предложила организовать для родственников погибших бойцов обучение в автошколах по льготной программе. Теперь министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова проведет все необходимые расчеты, чтобы предусмотреть финансирование на эти цели.
А ветеран боевых действий Павел Сапега сообщил, что бойцы после возвращения из зоны СВО нуждаются в лечении и протезировании зубов. Юрий Слюсарь дал поручение министру здравоохранения региона проанализировать, какие средства для этих целей понадобятся.
Еще одно обращение поступило от матери погибшего бойца. По словам женщины, не хватает автобусов из Ростова к кладбищу в поселке Большие Салы, где у нее похоронен сын. Юрий Слюсарь пообещал изменить с марта расписание маршрута и увеличить количество автобусов.
— Все вопросы, поступившие в органы власти во время общеобластного приема, возьмем на сопровождение и будем решать, — сообщил врио губернатора.