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Города Беларуси планируют перевести на воду из артезианских источников

Дмитрий Крутой сказал о планах подачи артезианской воды в городах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Города Беларуси планируют перевести на воду из артезианских источников. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на главу Администрации Президента Дмитрия Крутого.

О планах подачи воды из артезианских источников в дома белорусов не только в Минске Дмитрий Крутой заявил в Могилеве после заседания облисполкома, на котором подводили региональные итоги 2024 года.

Глава администрации Президента заявил, что чистая вода наряду с зарплатами, транспортным сообщением и сферой ЖКХ находится в топе приоритетов населения. Поэтому проект подобный минскому, где в дома жителей с 10 января поступает артезианская вода, планируют повторить сначала в областных центрах, а затем и в крупных городах Беларуси. По словам Крутого, в настоящее время разрабатывается соответствующая комплексная программа, реализация которой будет рассчитана на всю следующую пятилетку. В ее рамках планируется замена инфраструктуры, а также появление новых скважин и оборудования.

Ранее эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске: «По микробиологическим показателям вода безопасна».

Также мы рассказали, чем полезна артезианская вода, которая с 10 января поступает во все дома Минска.

А еще водитель по невнимательности врезался в опору моста в Минске.