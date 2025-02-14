Города Беларуси планируют перевести на воду из артезианских источников. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на главу Администрации Президента Дмитрия Крутого.
О планах подачи воды из артезианских источников в дома белорусов не только в Минске Дмитрий Крутой заявил в Могилеве после заседания облисполкома, на котором подводили региональные итоги 2024 года.
Глава администрации Президента заявил, что чистая вода наряду с зарплатами, транспортным сообщением и сферой ЖКХ находится в топе приоритетов населения. Поэтому проект подобный минскому, где в дома жителей с 10 января поступает артезианская вода, планируют повторить сначала в областных центрах, а затем и в крупных городах Беларуси. По словам Крутого, в настоящее время разрабатывается соответствующая комплексная программа, реализация которой будет рассчитана на всю следующую пятилетку. В ее рамках планируется замена инфраструктуры, а также появление новых скважин и оборудования.
Ранее эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске: «По микробиологическим показателям вода безопасна».
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