В Железнодорожном районе Ростова завершили ремонт теплотрассы

В Ростове на Западном завершили ремонтные работы теплотрассы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Сейчас специалисты приступили к заполнению теплотрассы. На это может уйти от трех до четырех часов.
— После заполнения и опрессовки системы начнется запуск тепла непосредственно в дома жителей, — говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 14 февраля, в Железнодорожном районе Ростова на теплотрассе на улице 2-ая Краснодарская был обнаружен дефект. Из-за этого без тепла остался 41 многоквартирный дом на улице Батуринская, Салютина, 2-я Володарского и Тружеников.