В Железнодорожном районе Ростова завершили ремонт теплотрассы

Напомним, в пятницу, 14 февраля, в Железнодорожном районе Ростова на теплотрассе на улице 2-ая Краснодарская был обнаружен дефект. Из-за этого без тепла остался 41 многоквартирный дом на улице Батуринская, Салютина, 2-я Володарского и Тружеников.