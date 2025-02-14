Уточнен механизм образования полярных шапок Земли

Как отмечают ученые, в истории Земли существует несколько периодов, во время которых поверхность планеты была или полностью свободна ото льда, или значительная ее часть была покрыта крупными полярными ледовыми шапками. Последний такой период начался примерно 2,6 млн лет назад, в начале плейстоценовой эры, а до начала олигоценовой эры (33,9 млн лет назад) южной и северной полярной шапки не существовало: вся территория Земли была свободна ото льда в теплое время года.