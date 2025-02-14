Александр Скрябин проведет оперативный штаб по вопросу отопительного периода

В Ростове продолжаются работы по устранению дефектов на теплотрассах на проспекте Соколова, 47, на улице Мильчикова, 3 и на проспекте Соколова, 85. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин.