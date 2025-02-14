Александр Скрябин проведет оперативный штаб по вопросу отопительного периода

В Ростове продолжаются работы по устранению дефектов на теплотрассах на проспекте Соколова, 47, на улице Мильчикова, 3 и на проспекте Соколова, 85. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин.
— Бригады уже на месте и работают над устранением порывов. Департамент ЖКХ контролирует ситуацию, — сообщил он.
В субботу, 15 февраля, утром Александр Скрябин проведет оперативный штаб с ресурсоснабжающими организациями по вопросу прохождения отопительного периода.
Напомним, в Железнодорожном районе Ростова днем в пятницу, 14 февраля, без тепла остался 41 дом. Причиной стало обнаружение дефекта на теплотрассе на улице 2-ая Краснодарская.