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Невролог Магомедова объяснила ростовчанам причину ночных кошмаров

Ночные кошмары могут сниться при опухолях головного мозга.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили причину частых ночных кошмаров. Об этом в интервью News.ru рассказала невролог Фатима Магомедова.

По словам врача, такие сны могут быть при опухолях головного мозга, а еще при нарколепсии и тревожно-депрессивном расстройстве. Еще кошмары могут сниться, если у человека синдром обструктивного апноэ сна, алкогольная или лекарственная зависимость.

— Ночные кошмары чаще всего связаны с психическим и физическим здоровьем человека. Они отражают его переживания, страхи и накопленные в течение дня эмоции. При этом женщины чаще страдают ночными кошмарами, — отметила Фатима Магомедова.