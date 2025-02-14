Невролог Магомедова объяснила ростовчанам причину ночных кошмаров

По словам врача, такие сны могут быть при опухолях головного мозга, а еще при нарколепсии и тревожно-депрессивном расстройстве. Еще кошмары могут сниться, если у человека синдром обструктивного апноэ сна, алкогольная или лекарственная зависимость.