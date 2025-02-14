В НовГУ воссоздали археологический раскоп по концентрации стеклянных браслетов

«Отчетная документация по этому раскопу в Старой Руссе крайне лаконична. Мы решили использовать возможности геоинформационных систем, чтобы выявить, датировать и дать характеристики сооружениям, которые бытовали здесь в одно время с браслетами. При этом мы опирались на данные о местах скоплений стеклянных браслетов на раскопе VIII. Раскоп был закончен в 1968 году. Так как сам раскоп уже не доступен для работы, его копию на основе чертежей 1968 года создали в трехмерном пространстве в среде ArcSciene», — сказал Болонин.