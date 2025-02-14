В НовГУ воссоздали археологический раскоп по концентрации стеклянных браслетов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого воссоздали в виртуальной среде археологический раскоп 1968 года по концентрации стеклянных браслетов. Браслеты помогли локализовать деревянную постройку — скорее всего, главный дом усадьбы XIII века, сообщил ТАСС ассистент кафедры истории России и археологии, лаборант Центра археологических исследований НовГУ Илья Болонин.
«Отчетная документация по этому раскопу в Старой Руссе крайне лаконична. Мы решили использовать возможности геоинформационных систем, чтобы выявить, датировать и дать характеристики сооружениям, которые бытовали здесь в одно время с браслетами. При этом мы опирались на данные о местах скоплений стеклянных браслетов на раскопе VIII. Раскоп был закончен в 1968 году. Так как сам раскоп уже не доступен для работы, его копию на основе чертежей 1968 года создали в трехмерном пространстве в среде ArcSciene», — сказал Болонин.
Раскоп VIII располагался на расстоянии порядка 300 метров от Пятницкого, где ведутся работы сейчас. Культурный слой на этом участке средневекового города был значительно поврежден застройкой XIX-XX веков, поэтому главным хронологическим маркером древнейших культурных напластований первой половины XII века стали стеклянные браслеты. Всего в 1968 году было найдено 196 фрагментов браслетов — это была самая многочисленная категория индивидуальных находок на раскопе.
«В модель были включены данные о местоположении стеклянных браслетов, высотных отметках бревен и взаимном расположении пластов 9 — 10. Используя инструмент “Оптимизированный анализ выбросов” в программе ArcMap, удалось локализовать место наибольшего скопления браслетов в пласте 9 (первая половина XIII века) — это кварталы 13, 18, 19 и 20, откуда происходит 104 находки. К северо-востоку и юго-востоку от скопления браслетов зафиксированы обрубки бревен, которые могли быть остатками разобранных еще в древности деревянных конструкций. Можно предположить, что сооружение существовало в период с середины до третьей четверти XIII века. С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что эта постройка была главным владельческим домом усадьбы, о чем нам говорит высокая концентрация стеклянных браслетов», — добавил Болонин.
В северо-западном углу раскопа, рядом с границами предполагаемого сруба были зафиксированы две частокольные линии — по словам Ильи Болонина, они могли быть границей усадьбы. К северо-западу, за частоколом, находится пространство, в котором почти нет находок, а ниже, на уровне материка, фиксируется материковая яма в форме траншеи.
По его словам, с высокой долей вероятности этот участок может быть улицей, от мощения которой осталась только впадина шириной примерно 2,4 метра. Между предполагаемыми границами усадьбы и сруба в пласте 11 зафиксировано скопление костей домашних животных: лошадей, коров, собаки. По этим данным можно осторожно предположить, что владельческий дом усадьбы располагался у границы дворовладения. Как добавил Илья Болонин, изучение связи между пространственным распределением браслетов из стекла и планировкой дворовладений — это перспективное направление, которое будет развиваться в НовГУ и далее.