В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за $1000

Женщина приехала в Москву из Белоруссии, чтобы продать младенца. Вместе с сообщником их задержали после получения денег от «покупателя», которым оказался сотрудник полиции. Жизни и здоровью новорожденной девочки ничего не угрожает, сейчас она в больнице. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Продать дочь за тысячу долларов.
В Москве полицейские сорвали сделку по продаже младенца, сообщает столичная прокуратура.
«По предварительным данным, женщина 2004 г.р. в одной из квартир на ул. 3-я Парковая за денежное вознаграждение в сумме $1 тыс. продала свою новорожденную дочь (01.02.2025 г. р.)», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Baza, сделка состоялась в ночь на 14 февраля. Правоохранители заранее узнали, что женщина готовится продать младенца, и пришли на сделку в роли покупателей.
Продавцов задержали в момент передачи ребенка. На место также вызвали скорую: никаких отклонений у девочки обнаружено не было, ее жизнь вне опасности.
«Хочу сразу подчеркнуть, что ребенок находится в полной безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. На данный момент все меры по защите ребенка приняты», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Сейчас девочка в больнице, потом ее отправят в дом малютки.
Как пишет Telegram-канал 112, мать ребенка специально приехала в Россию из Белоруссии, чтобы продать девочку.
Покупателей женщина искала в интернете, публикуя объявления в открытом доступе. На место продажи приехала вместе со знакомым 54-летним мужчиной, сообщает «Вечерняя Москва».
МВД опубликовало видеозапись допроса сообщника. На камеру он признался, что прибыл в Москву из Минска за несколько часов до сделки и после планировал покинуть столицу России.
Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Случай в Оренбурге.
В Оренбурге 21-летний мужчина пытался продать ребенка. По данным Следственного комитета, отец потребовал за своего маленького сына 1,5 млн рублей.
6 декабря 2024 года обвиняемый около жилого дома на улице Пролетарской передал сына подставной «покупательнице» и забрал у нее деньги. После сделки его задержали правоохранители.
Во время допроса мужчина признал свою вину и заявил следователю, что пошел на преступление в связи с тяжелым материальным положением.
Сделка в Москве.
В мае 2023 года в одном из торговых центров на севере Москвы три женщины попытались продать младенца за 60 тыс. рублей.
Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».
После составления расписок о получении денег и передачи ребенка продавцы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.