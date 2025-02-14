14 февраля Газета.Ру Общество

В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за $1000

Женщина приехала в Москву из Белоруссии, чтобы продать младенца. Вместе с сообщником их задержали после получения денег от «покупателя», которым оказался сотрудник полиции. Жизни и здоровью новорожденной девочки ничего не угрожает, сейчас она в больнице. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.