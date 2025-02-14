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Ростовчанам рассказали о льготах для работающих пенсионеров

Депутат Чаплин рассказал, что работающие пенсионеры могут получить налоговый вычет.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной думы Никита Чаплин перечислил налоговые льготы, которые положены работающим пенсионерам. Об этом он рассказал News.ru.

По словам депутата, пенсионеры, которые все еще работают, могут получить налоговый вычет за образовательные и медицинские услуги, а еще за занятия спортом и приобретение недвижимости.

— Кроме того, действуют специальные условия по уплате имущественных налогов, что существенно снижает налоговую нагрузку на данную категорию граждан, — разъяснил Никита Чаплин.