Календарь на 15 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 февраля свой праздник отмечают воины-интернационалисты и операционные медсестры. Принимают поздравления в эту субботу в войсках правительственной связи. Русская православная церковь отмечает Сретение Господне и День православной молодежи. Какие еще праздники выпадают на 15 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 февраля.
* ~День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества~
В 2011 году в России учредили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Праздник отмечался и раньше, только неофициально, как День воина-интернационалиста.
Дата — 15 февраля — выбрана неслучайно: в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в этот день отдают почести российским военнослужащим, принимавшим участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за рубежом. Торжественные мероприятия проходят в России на протяжении всей недели: уроки мужества, встречи с ветеранами, возложение цветов, тематические кинопоказы.
* ~День войск правительственной связи РФ~
15 февраля свой неофициальный праздник отмечают войска правительственной связи. Этот род войск был окончательно сформирован 15 февраля 1943 года. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 20 тыс. военнослужащих войск правительственной связи были удостоены высоких наград. Сегодня войска правительственной связи обеспечивают оперативную и безопасную связь высшему государственному и военному руководству страны.
* ~Международный день операционной медсестры~
Этот праздник появился в 2009 году по решению Европейской ассоциации операционных медицинских сестер. Возраст самой профессии значительно больше: эту должность официально ввели в 1891 году.
Сегодня операционную медсестру называют правой рукой хирурга. Она понимает врача без слов и точно знает, какой именно инструмент понадобится ему в следующую секунду. От ее выдержки, скорости и внимательности во многом зависит успех операции.
* ~День православной молодежи~
Идею праздновать 15 февраля День православной молодежи предложило Всемирное православное молодежное движение «Синдесмос», которое было создано во Франции в 1950-х. Впервые этот праздник отметили в 1953 году, а официально он был утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав поместных православных церквей.
Традиционно в этот день для верующей молодежи проводятся встречи со священнослужителями, различные конкурсы, спортивные состязания и концерты. В епархиях организуются молодежные съезды и конференции. Ежегодно с праздником православную молодежь поздравляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
* ~Международный день детей, больных раком~
Эта важная дата призвана привлечь внимание к проблеме заболеваемости детей раком и обеспечить им самое лучшее, передовое, качественное лечение, а также раннюю диагностику. Ее второе название — Международный день борьбы с раком у детей. Дата отмечается с 2001 года по инициативе Международной организации детского рака, представленной в 94 странах на пяти континентах.
Символ борьбы с детскими онкологическими заболеваниями — золотая лента, отождествляемая с детством как с самым драгоценным сокровищем на Земле.
По статистике ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют онкологические заболевания у 400 тысяч детей и подростков. Снизить этот показатель призваны ранняя диагностика и осведомленность родителей о проблеме.
Какие праздники отмечаются 15 февраля в других странах.
Армения — День святого Саркиса. Этот национальный праздник, посвященный одному из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви, отмечается ежегодно. Святой Саркис был храбрым воином и истинным христианином, под влиянием проповедей которого многие пришли к вере. Кроме того, своим покровителем его считают влюбленные. По легенде римский император Юлиан Отступник решил избавится от Саркиса и приказал сорока юным девушкам убить его и 39 его воинов во сне. Все они послушались императора, кроме одной. Пораженная красотой Саркиса, девушка разбудила его, поцеловав, и они вместе тут же скрылись. Так сила любви победила смерть.
Сербия — День государственности. Главный национальный праздник страны. Его второе название — День первого сербского восстания.
Новая Зеландия — Национальный день овцы. В стране насчитывается около 80 млн этих животных. Ежегодно овцеводство вносит огромный вклад в экономику. Мериносовая шерсть новозеландских овец очень мягкая, легкая и теплая. Ее используют при создании одежды для активного отдыха.
Церковные праздники 15 февраля.
* Сретение Господне.
Один из главных, двунадесятых праздников Русской православной церкви. В переводе с церковнославянского языка слово «сретение» означает «встреча». Этот праздник посвящен встрече младенца Иисуса с праведным Симеоном. Евангельское повествование говорит о том, что Симеон получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Спасителя.
Для верующих этот праздник символизирует возможность соприкосновения с божественным и подчеркивает исполнение обещаний о пришествии Мессии. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения.
Народные праздники и приметы 15 февраля.
* Громницы.
В народе праздник Сретения Господня считали днем первой встречи весны. Так называемые сретенские морозы считались последними в череде зимних холодов. После Сретения ждали потепления. Отправляться в дальний путь на санях уже было не принято.
На северо-западе Руси народный праздник носил название Громницы. В этот день на службе в церкви обязательно освящали свечи. Затем эти свечи бережно хранили и зажигали в доме, чтобы отогнать беду.
* Приметы.
На Сретение присматривались к погоде. Вьюга, метель обещали позднюю весну. На продолжительные холода указывало и обилие белых звезд на небе.
Чтобы узнать, каким будет урожай трав, поперек дороги бросали палку. Заметет ее снег — ждать бедного урожая. А вот если день будет ясный и тихий, значит в изобилии уродится лен.
Ветреный день обещал фруктовое изобилие, а капель — щедрый урожай пшеницы.
Какие исторические события произошли 15 февраля.
* 1717 — в Санкт-Петербурге впервые напечатано «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — первая книга по воспитанию детей.
Дни рождения и юбилеи 15 февраля.
* 1564 год — родился Галилео Галилей, итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики.
Кто отмечает дни рождения.
* 73 года исполняется Александру Муратову, советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу.