Календарь на 15 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Армения — День святого Саркиса. Этот национальный праздник, посвященный одному из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви, отмечается ежегодно. Святой Саркис был храбрым воином и истинным христианином, под влиянием проповедей которого многие пришли к вере. Кроме того, своим покровителем его считают влюбленные. По легенде римский император Юлиан Отступник решил избавится от Саркиса и приказал сорока юным девушкам убить его и 39 его воинов во сне. Все они послушались императора, кроме одной. Пораженная красотой Саркиса, девушка разбудила его, поцеловав, и они вместе тут же скрылись. Так сила любви победила смерть.