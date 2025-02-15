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Юристка обрадовалась исправлению исторической ошибки в имени убийцы Пушкина

Юрист Юлия Коновалова добилась исправления исторической ошибки на месте дуэли русского писателя Александра Пушкина. В документах объекта культурного наследия вместо Жоржа Дантеса был указан некий Э. Дантес.

Источник: Life.ru

Коновалова обнаружила эту неточность два года назад и неоднократно обращалась в КГИОП Санкт-Петербурга и Министерство культуры. Теперь ошибка будет исправлена, а также проведена государственная историко-культурная экспертиза.

«Конечно, это замечательные новости! Ошибка была найдена мной совершенно случайно. Замечена в связи с известностью исторических личностей», — отметила Коновалова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Life.ru писал, что оппозиция Молдавии предложила установить памятник Пушкину в Бельцах, где именем русского поэта назван крупный лицей. Инициатива направлена на популяризацию русского языка и литературы.