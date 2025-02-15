Трамп, комментируя выступление Вэнса, посоветовал ЕС соблюдать осторожность

«Он произнёс блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, и в Европе большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята», — заявил президент США.