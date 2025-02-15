Трамп, комментируя выступление Вэнса, посоветовал ЕС соблюдать осторожность

Американский лидер Дональд Трамп похвалил речь вице-президента Соединённых Штатов Джей-Ди Вэнса о ЕС, а также заявил, что европейским государствам следует быть «осторожными».
Трамп уточнил, что речь Вэнса стала «блестящей».
«Он произнёс блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, и в Европе большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята», — заявил президент США.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Напомним, Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, он раскритиковал государства ЕС.
Он заявил, что основная угроза Европе исходит не от Российской Федерации и КНР, а "таится внутри самой Европы. В частности, Вэнс вспомнил об отмене результатов выборов в Румынии, а также заявил о риске повторения данного сценария в ФРГ.
Ранее Вэнс заявил, что американское издание The Wall Street Journal «исказило» его слова о возможности отправки военных Соединённых Штатов на Украину.