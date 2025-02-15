Бой-баба. Учёные обеспокоены радикализацией и психопатией женщин

Радикализации женщин способствует и тот факт, что мужчины на Западе реже получают высшее образование. Выпускницы вузов не могут найти себе пару: образованных мужчин вокруг них мало, а быть жёнами фермеров они уже не хотят. При этом «равные права» они понимают по-своему и не собираются наравне с мужчинами идти служить в армию или позже выходить на пенсию. Женщины на Западе в 2,5 раза чаще мужчин говорят о своей гомосексуальности. Всё это сказывается на рождаемости. Представители поколения, родившегося в конце 1990-х — начале 2000-х, чаще остаются одинокими, намного позже вступают в отношения и реже заводят детей.