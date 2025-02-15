Геннадий Онищенко придумал способ, как сократить число прерванных беременностей

Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в интервью News.ru рассказал, как можно сократить число искусственных прерываний беременностей.
По его словам, для этого необходимо создать комфортные условия для женщин. А еще предложил воспитать в людях мнение, что беременность является нормальным явлением, а не несчастным случаем. Также необходимо оказывать поддержку тем женщинам, которые оказались в трудной финансовой ситуации.
— Можно частной фирме за количество женщин, находящихся в декрете, еще какие-то преференции давать экономические, какие-то льготы, чтобы и фирма не страдала, и женщина была защищена, — предложил Геннадий Онищенко.