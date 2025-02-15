Геннадий Онищенко придумал способ, как сократить число прерванных беременностей

По его словам, для этого необходимо создать комфортные условия для женщин. А еще предложил воспитать в людях мнение, что беременность является нормальным явлением, а не несчастным случаем. Также необходимо оказывать поддержку тем женщинам, которые оказались в трудной финансовой ситуации.