«Страшное горе»: Сергей Зверев потерял племянника на СВО

Стилист отметил, что все переживали за Андрея, когда он отправился на фронт, защищая страну от мирового зла. По словам Сергея, Андрей всегда был патриотом. Его решение идти на СВО поддержала вся семья. Родные, включая Зверева, молились за бойца, но горе всё же случилось.