День защитника Отечества 2025: дата праздника, история и его важность для России

В этот день поздравления принимают уже не только военные, военнослужащие-женщины и силовики, но и те мужчины, которые не имеют отношения к армии. Стало принято отмечать праздник в учебных заведениях и рабочих коллективах. Мужчинам дарят подарки и поздравительные открытки. В школах организуют уроки мужества.