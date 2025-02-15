Захарова прокомментировала странное поведение Зеленского в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала поведение Зеленского на конференции в Мюнхене в ФРГ.
Она обратила внимание на его странную мимику.
«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооружённым глазом?», — написала Захарова в Telegram.
Она обнародовала ссылку на кадры с Зеленским, запечатлённым на мероприятии. На кадрах Зеленский, слушая вопрос представителя СМИ, переводит взгляд с одной точки на другую, а также хаотично выражение лица, открывая и закрывая рот.
Напомним, в декабре Захарова, комментируя информацию о том, что сын Джо Байдена собрался «посвятить жизнь помощи людям с зависимостями», посоветовала Хантеру Байдену «начать борьбу» с зависимостями Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе пресс-конференции в Мюнхене попытался напугать мир телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.