Захарова прокомментировала странное поведение Зеленского в Мюнхене

Она обнародовала ссылку на кадры с Зеленским, запечатлённым на мероприятии. На кадрах Зеленский, слушая вопрос представителя СМИ, переводит взгляд с одной точки на другую, а также хаотично выражение лица, открывая и закрывая рот.