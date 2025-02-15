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Школьники из РФ завоевали медали на международной олимпиаде по математике

В России созданы все условия для подготовки будущих ученых, инженеров и исследователей.

Источник: Аргументы и факты

Российская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали на 16-й Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Награды получили школьники из Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока и Челябинска. Олимпиада проходила в дистанционном формате, а российская команда выполняла задания на площадке Образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Дмитрий Чернышенко отметил, что успех российских участников подтверждает высокий уровень подготовки, талант и трудолюбие школьников, а также профессионализм их наставников. Он выразил благодарность за этот вклад и пожелал дальнейших достижений на благо страны и родных регионов.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что в России созданы все условия для подготовки будущих ученых, инженеров и исследователей. Он поблагодарил учителей и тренеров за их труд и преданность делу, а победителям пожелал успехов и новых побед.

Ранее учащиеся школ Москвы стали победителями первенства РФ по шахматам.